19-09-2017 16:07

Adesão à greve dos trabalhadores da Resiestrela foi 50% no distrito da Guarda

Os trabalhadores da Resiestrela voltaram a paralisar esta segunda-feira para exigir aumentos salariais, o descongelamento das progressões, o direito à contratação colectiva e o desbloqueio das negociações do caderno reivindicativo. O STAL – Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local – faz um balanço positivo da greve, sendo que no distrito da Guarda a paralisação foi de 50 por cento. A empresa, com sede no Fundão, é concessionária do sistema multimunicipal de triagem, recolha selectiva, valorização e tratamento de resíduos sólidos urbanos de 14 municípios dos distritos da Guarda e Castelo Branco, designadamente Almeida, Belmonte, Celorico da Beira, Covilhã, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Fundão, Guarda, Manteigas, Mêda, Penamacor, Pinhel, Sabugal e Trancoso.