19-09-2017 10:54

Debate autárquico na Covilhã acaba mais cedo devido a cãibra no pé de um dos candidatos

Decorreu no último sábado um debate autárquico, na Covilhã, promovido pelo Núcleo de Estudantes de Ciência Política e Relações Internacionais da Universidade da Beira Interior (UBI). Marcada pela ausência de dois candidatos, Vítor Pereira (PS), atual presidente da câmara, e Marco Batista (PSD), a conversa durou pouco mais de hora e meia. Durante a sessão, o candidato do Bloco de Esquerda, João Corono, teve uma cãibra num pé. Ainda foi socorrido pelo independente Carlos Pinto, antigo presidente da Câmara pelo PSD, mas a ajuda prestada de pouco serviu e o debate acabou.