18-09-2017 18:14

Força Aérea em treinos no Fundão

O município do Fundão informa que o Centro de Treino de Sobrevivência da Força Aérea iniciou hoje, segunda-feira, diversas ações de formação no concelho.

Os exercícios, que implicam a presença de militares e de viaturas, decorrem até sexta-feira e posteriormente de 16 a 24 de outubro e de 20 a 28 de novembro. Qualquer esclarecimento poderá ser efetuado através do Comando do exercício, sedeado na Base Tática de Penamacor, através do contacto telefónico 911 854 382.