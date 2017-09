18-09-2017 15:11

Estudantes da UBI vão plantar mil árvores na Serra da Estrela

A Universidade da Beira Interior (UBI) promove no início deste ano letivo uma iniciativa de valorização ambiental da região, que permitirá aos novos alunos deixar a sua marca na paisagem da Serra da Estrela. Trata-se de uma campanha de reflorestação da encosta junto à cidade da Covilhã, no âmbito da qual serão plantadas cerca de mil árvores, uma por cada estudante que inicia este ano um dos cursos de Licenciatura e/ou Mestrado Integrado da instituição. A iniciativa “1 novo aluno = 1 árvore” vai desenvolver-se ao longo de uma semana, entre os dias 25 e 29 de setembro.

A cada um dos participantes caberá plantar uma árvore, tendo sido escolhidas carvalhos, azinheiras e sobreiros. Esta seleção foi feita com o aconselhamento de um engenheiro florestal, para garantir a sobrevivência e manutenção da flora local.

A atividade de reflorestação, que conta com o apoio do Banco Santander, vai abranger uma zona fustigada por um dos muitos incêndios que têm atingido o concelho nos últimos anos, permitindo assim a sua recuperação com a ajuda dos estudantes que estão a chegar à cidade. Desta forma, a UBI pretende que os seus novos alunos contribuam para o restabelecimento de uma zona ardida, ao mesmo tempo que dão um contributo para a melhoria das condições sociais, paisagísticas e ambientais da comunidade onde se vão integrar nos próximos anos. Ao mesmo tempo, permitirá aos estudantes conhecer novos espaços da cidade, alguns mais afastados das faculdades onde irão ter aulas.

A atividade “Reflorestação - 1 novo aluno = 1 árvore” irá também contribuir para a receção responsável dos novos alunos, através da interação dos estudantes do 1.º ano com os restantes. Constitui-se assim como uma das atividades enquadradas na integração dos estudantes que pretendem incentivar práticas responsáveis.

A outra decorre ao longo das próximas semanas e consiste no concurso “Integro”, que vai premiar os núcleos de estudantes que criem ações destinadas aos novos alunos que, entre outros objetivos, estimulem o bom acolhimento, desenvolvimento da criatividade e sensibilização dos estudantes para o papel da solidariedade, promovendo a integração social.