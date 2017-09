18-09-2017 09:55

Fornos de Algodres perde 4-1 em casa

A Desportiva de Fornos de Algodres perdeu, ontem, na receção ao Águias de Moradal, do distrito de Castelo Branco, na quarta jornada do Campeonato de Portugal.

Os fornenses foram derrotados por 4-1 e continuam no último lugar da série C, sem qualquer ponto.