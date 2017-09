17-09-2017 16:55

Gouveia recebe garrafa gigante da Coca-Cola

No âmbito da comemoração dos 40 anos da chegada da Coca-Cola a Portugal, a Coca-Cola está a oferecer a todos os distritos de Portugal Continental, bem como às duas Regiões Autónomas, uma icónica garrafa "contour" em grandes dimensões decorada pelo artista visual Miguel Caeiro, a.k.a. RAM.

A Praça do Município de Gouveia foi o local escolhido para a colocação no distrito da Guarda da garrafa comemorativa.

A inauguração decorreu está tarde, simultaneamente com a apresentação oficial da equipa de Seniores do Clube Desportivo de Gouveia , clube apoiado pela Coca-Cola. Refira-se que a marca tem no concelho de Gouveia, na freguesia de Aldeias, uma unidade de engarrafamento de águas.