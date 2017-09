17-09-2017 10:08

António Costa em seis concelhos da região

O secretário-geral do PS, António Costa percorre hoje a região na campanha para as autárquicas.

Depois de ontem ter estado na Mêda, António Costa está hoje em Trancoso, às 11 horas, numa ação de campanha que irá decorrer na Rua da Corredoura, passando depois por Fornos de Algodres, ação agendada para as 12h30, perto da Câmara Municipal. Depois, seguirá para O Mercado Municipal de Celorico da Beira (13h30), e às 15h30 está previsto estar em Manteigas, na Rua 1° de Maio. Às 17 horas, será a vez da Guarda receber o líder socialista, no Jardim José de Lemos, num comício distrital, onde vão estar presentes todos os candidatos do PS às 14 Câmaras Municipais do distrito. O dia termina na Covilhã (19horas) com um comício marcado para a Rua 1° de dezembro.