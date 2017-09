16-09-2017 14:53

60 inscritos no festival de clássicos da Guarda

O maior encontro de clássicos do ano, organizado pelo Clube Escape Livre, acontece este fim-de-semana pelas estradas do distrito da Guarda.

A organização conta com a participação de cerca de 60 viaturas clássicas e históricas, vindas de todo o país e da vizinha Espanha. Já confirmados estão carros como o Porsche 911, os Alfa Romeo 2000 GT Veloce e Spyder, o Austin Healey ou o MG BGT. O Festival Automóvel Clássico Guarda será centralizado na cidade mais alta e contempla, hoje, programas distintos para os vários grupos presentes. Assim, o Clube Porsche Lehrenkrauscafé e o Biscione Classic Clube vão percorrer as estradas dos concelhos da Guarda e Gouveia, enquanto o MG Clube de Portugal viajará até Pinhel e Ciudad Rodrigo. Já os participantes com veículos do Museu de Salamanca e os restantes participantes passeiam até Figueira de Castelo Rodrigo e Cidadelhe (Pinhel). No

Amanhã haverá uma visita guiada e encenada à Sé da Guarda e o desfile das viaturas na Praça Velha.