16-09-2017 11:22

À descoberta das Aldeias Históricas com o “The Castles Quest”

Os amantes do BTT e da aventura vão participar, a partir de hoje, na primeira edição do “The Castles Quest” que levará os participantes a descobrir as doze Aldeias Históricas de Portugal.

A partida está agendada para Belmonte, onde os betêtistas inscritos são esperados até dia 24. A atividade é organizada pela Aldeias Históricas de Portugal (AHP) e será efetuada em total autossuficiência, num conceito e filosofia de “bikepacking” em que o participante está por sua conta, cada um ao seu ritmo e pelos seus próprios meios nesta viagem. O percurso está marcado no terreno e faz parte da GR22, que liga as 12 Aldeias Históricas, com uma distância total de cerca de 600 quilómetros. «“The Castles Quest” não é uma prova, nem uma competição, não há classificações nem pontuações, não há vencedores nem derrotados. Os participantes que conseguirem conquistar as tão desejadas doze Aldeias Históricas serão nomeados nobres “cavaleiros” do “The Castles Quest”, título certificado exclusivamente pelas AHP», refere a associação.