15-09-2017 19:11

Aquilo apresenta “Ao Natural” na Guarda

O Aquilo Teatro estreia hoje (21h30) a sua nova produção, intitulada “Ao Natural”, no auditório municipal da Guarda.

A peça é reposta no sábado.

Esta criação é o resultado de um atelier de teatro levado a cabo com seis jovens candidatos a atores. “Ao Natural” é um espetáculo «simples, divertido e absurdo» a partir de excertos de “Um suco natural”, de Paulo Miranda, e “Gin Tónico”, de Mário Henrique Leiria.

A encenação é de Vítor Freitas e a interpretação está a cargo de Bruno Miguel, Eunice Almeida, Maria Sousa, Sara Nunes, Pedro Baia, Pedro Leitão, Rita Bárbara e Vítor Freitas