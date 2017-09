15-09-2017 17:35

Trabalhadores da Resiestrela voltam à greve

Os trabalhadores da Resiestrela voltam a paralisar na próxima segunda-feira para exigir aumentos salariais, o descongelamento das progressões, o direito à contratação colectiva e o desbloqueio das negociações do caderno reivindicativo. «Os trabalhadores desta empresa, com sede no Fundão, auferem os mais baixos salários das 11 unidades de tratamento de resíduos que compõem o grupo EGF», lê-se em nota enviada à comunicação social. É ainda referido que «a esmagadora maioria não tem uma carreira profissional definida, servindo como "pau para toda a obra", situação ilegal que atenta contra a dignidade profissional destes trabalhadores». Após a greve de 14 de agosto, que teve uma adesão geral que rondou os 80 por cento, «os trabalhadores iniciaram uma greve ao trabalho extraordinário, que se prolongará até que a administração aceda a negociar e assinar um acordo de empresa», é referido. A Resiestrela é concessionária do sistema multimunicipal de triagem, recolha selectiva, valorização e tratamento de resíduos sólidos urbanos de 14 municípios dos distritos da Guarda e Castelo Branco, designadamente Almeida, Belmonte, Celorico da Beira, Covilhã, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Fundão, Guarda, Manteigas, Mêda, Penamacor, Pinhel, Sabugal e Trancoso.