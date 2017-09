15-09-2017 17:02

10 000 Russos tocam esta noite no TMG

Tão ou mais surpreendente que o nome da banda é a música dos 10 000 Russos, que atua hoje (22 horas) no café-concerto do TMG.

Trata-se de um projeto portuense de música industrial/ pós-punk e psicadélica, tocada por João Pimenta (bateria e voz), Pedro Pestana (guitarra) e André Couto (baixo) desde 2012.

Desde então o trio cria paisagens sonoras do subconsciente e obscuras que têm dado que falar no mundo underground da pop nacional.

Em abril passado, o trio lançou o terceiro disco, intitulado “Distress Distress”, que surge depois de uma cassete de estreia e do primeiro longa-duração editado em 2015, “The Oscilation”.

Este novo trabalho inclui seis temas, bem ao estilo de grupos como The Fall, NEU! e Spaceman 3, e será apresentado na Guarda amanhã à noite, num concerto que promete ser intenso e tem entrada livre.