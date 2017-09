15-09-2017 12:41

Vila Galé prepara arranque das obras do hotel em Manteigas

Está «praticamente concluído» o processo de licenciamento do projeto do hotel Vila Galé Serra da Estrela, em Manteigas. Em comunicado, o grupo informa que já prepara o arranque das obras de construção da sua primeira unidade de montanha e que as mesmas devem arrancar no início de 2018.

A perspetiva é que o hotel esteja em funcionamento no final do próximo ano, com capacidade para 81 quartos. Um investimento que ronda os 6 milhões de euros.

Localizada junto ao viveiro das trutas no Vale Glaciar, esta unidade terá um spa com piscina exterior aquecida, um restaurante, lobby bar, spa, salão de eventos e estacionamento.