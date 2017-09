15-09-2017 09:59

Empreendimento turístico de luxo projetado para as Cortes do Meio

Uma antiga quinta e zona mineira das Cortes do Meio (Covilhã) vai ser transformada num empreendimento turístico de luxo graças a um investimento inicial de 5,2 milhões de euros.

O Estrelódromo foi apresentado pelo empresário de Braga Pedro Castro, na sexta-feira, numa sessão realizada na Câmara da Covilhã, e está vocacionado para atrair clientes com elevado poder económico.

O projeto vai ser desenvolvido em duas fases, sendo que a primeira compreende a construção de oito espaços distintos, com capacidade para 48 pessoas, a partir de antigos edifícios existentes. No total, os promotores tencionam investir oito milhões de euros no complexo.

O promotor considera que «a zona permite usufruir de experiências únicas e desfrutar de uma área natural privilegiada, abrangendo cerca de 100 hectares de terreno, parte dos quais integrados no Parque Natural da Serra da Estrela».

O empreendimento contará com ginásio, jacuzzi, zonas de spa, bem como piscinas interiores em diferentes unidades de alojamento, e será complementado com a criação de rotas para a visitação de minas de volfrâmio e percursos pedestres, mas também observação de estrelas, balonismo e parapente.

Durante a sessão, o presidente do município aproveitou a ocasião para reafirmar os números do Instituto Nacional de Estatística (INE), que colocam a Covilhã na liderança das dormidas turísticas no interior do país. Vítor Pereira destacou ainda o facto do concelho continuar «a ser muito atrativo para investimentos que valorizam a natureza.

Este projeto pode reforçar ainda mais a diversificação turística que a região necessita». O investimento deverá permitir a criação de 22 de postos de trabalho diretos, 14 dos quais logo na primeira fase.