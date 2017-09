14-09-2017 18:47

Talabarte no TMG esta noite

A música está de volta ao TMG com a atuação, esta noite (22 horas), do grupo galego Talabarte no café-concerto.

Formado por Quim Farinha (violino), Pedro Pascual (acordeão diatónico) e Kin García (contrabaixo), o trio explora a música tradicional da Galiza e de outras latitudes que interpreta num formato acústico e com sonoridades contemporâneas como o jazz, o folk ou o tango. O seu repertório inclui ainda composições próprias. O projeto Talabarte surgiu em 2004 com três músicos veteranos e indispensáveis na cena musical galega oriundos de bandas como Berrogüetto, Marful ou Susana Seivane Grupo. A entrada é livre.