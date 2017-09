14-09-2017 15:25

Beira Interior prevê produzir menos vinho

A produção de vinho na Beira Interior deve registar este ano um decréscimo face a 2016, mas a qualidade será boa, anunciou hoje a Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior (CVRBI), com sede na Guarda.

«As previsões apontam que vamos ter menos uvas, mas vinho de qualidade boa. Tudo indica que vamos ter um ano muito interessante em termos qualitativos», disse hoje à agência Lusa o diretor técnico da CVRBI, Rodolfo Queirós. Segundo o responsável, em 2016 a produção de vinho (branco e tinto) foi de 24 milhões de litros e, este ano, as previsões apontam para cerca de 20 milhões. «Este ano temos uma quebra à volta de 20% [na produção de vinho] devido a uma geada ocorrida no dia 01 de maio, que afetou bastante as vinhas, principalmente em zonas mais baixas, e o ano foi extremamente seco, tanto no inverno como no verão e o ciclo fenológico da videira antecipou cerca de três semanas, o que teve como consequência que tivéssemos vindimas, nomeadamente de brancos, em agosto, o que nunca me lembro de ter acontecido», justificou Rodolfo Queirós.