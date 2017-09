14-09-2017 14:40

Biblioteca da Covilhã mostra edições raras de obras de Cervantes

A Biblioteca Municipal da Covilhã comemora este mês os 470 anos de nascimento do escritor espanhol Miguel de Cervantes com a exposição bibliográfica.

A mostra, intitulada “Quem lê muito e anda muito, vai longe e sabe muito: 470 anos de Miguel de Cervantes”, dá a conhecer as obras mais emblemáticas do romancista, dramaturgo e poeta castelhano (1547-1616). Estão patentes peças raras e preciosas que pertencem ao espólio da biblioteca, caso da primeira edição da tradução portuguesa do livro “O Engenhoso Fidalgo Dom Quixote”, a partir da segunda edição de Juan de la Cuesta e editada pela Typografia Rollandiana (1794) em seis volumes. Os visitantes poderão ainda ver uma edição fac-similada das primeiras edições de “El Engenioso Hidalgo Don Quixote de La Mancha”, impressas em Madrid, em 1608 e 1615, por Juan de la Cuesta. A exposição revela também a edição monumental de “D. Quichote de la Mancha”, em dois volumes, com prefácio de Manuel Pinheiro Chagas, que foi o tradutor de parte do segundo volume, ilustrada com desenhos de Gustave Doré, gravados por H. Pisan. Esta obra foi impressa no Porto pela Imprensa da Companhia Literária, em 1876-78.