14-09-2017 12:04

Enfermeiros em manifestação espontânea na Guarda

Sessenta enfermeiros da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda manifestaram-se hoje na Alameda de Santo André, junto à entrada para o Parque da Saúde da Guarda. Os manifestantes estavam vestidos de negro e exibiam cartazes e tarjas com mensagens como "enfermeiros unidos", "35 horas já", "basta", "juntos somos mais fortes" e "respeito, dignidade, igualdade". Segundo o enfermeiro Rui Paixão, tratou-se de «uma ação espontânea» que visou demonstrar publicamente que os profissionais que prestam serviço no distrito da Guarda também estão empenhados na luta de âmbito nacional. Sobre o balanço da adesão à greve ao nível dos serviços da ULS, Rui Paixão avançou que tem sido elevada e «a rondar os 85 por cento». Disse que os enfermeiros estão a assegurar os serviços mínimos e que foram canceladas cirurgias que não eram urgentes e algumas consultas, mas «nada que ponha em causa a saúde dos utentes». A presidente do Conselho de Administração da ULS da Guarda, Isabel Coelho, disse aos jornalistas que «os serviços de internamento têm sido os mais afetados» pelo protesto dos enfermeiros. Sublinhou ainda que «todos os serviços mínimos têm sido assegurados» e que a greve também se «nota mais» em «dois ou três centros de saúde» do distrito.