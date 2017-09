13-09-2017 17:34

Rota do Massueime vence Orçamento Participativo de Pinhel

A criação da Rota do Massueime, proposta apresentada pela Freguesia de Terras de Massueime, foi o projeto vencedor do Orçamento Participativo 2017 do município de Pinhel.

A decisão foi anunciada na segunda-feira, no final da Assembleia Municipal. Segundo a autarquia, a rota, pedestre e ciclável, terá uma extensão de 34 quilómetros e destina-se a divulgar o património arquitetónico e paisagístico, a fauna e a flora da zona ribeirinha entre Ervas Tenras, na freguesia de Terras de Massueime, até Cidadelhe, na freguesia de Vale do Côa.

A fase de candidaturas decorreu nos últimos meses, tendo sido selecionadas 14 propostas. A Rota do Massueime obteve 1.039 votos, num total de 1.761 registados, e vai ser incluída no orçamento da Câmara para 2018 com uma dotação de 150 mil euros.

O presidente da autarquia congratulou-se com a «efetiva participação» dos pinhelenses neste desafio, com propostas e na votação. «Concorreram iniciativas diversificadas e com temáticas relevantes, notando-se uma grande preocupação com a preservação da nossa identidade, do nosso património e uma forte consciência social», enalteceu Rui Ventura, que espera que a Rota do Massueime possa «atrair novos visitantes e contribuir para a dinamização socioeconómica do concelho».