13-09-2017 16:40

TMG acolhe hoje a última das "Conferências da Estrela"

O Geopark Estrela organiza hoje, no TMG, a sessão de encerramento das “Conferências da Estrela” cuja nona sessão ter como tema " Geoparques: novas estratégias do século XXI".

A iniciativa tem início pelas 21h30 no café-concerto e vão intervir Elisabeth Silva (coordenadora do Fórum Português de Geoparques Mundiais da UNESCO), Artur Sá (presidente do Comité Nacional para o Programa Internacional de Geociências da UNESCO – IGCP), Emanuel de Castro (coordenador executivo da Associação Geopark Estrela) e Filipe do Patrocínio, (responsável de design e comunicação da associação).

Segundo os promotores, esta conferência permitirá clarificar temas como o conceito de Geopark Mundial da UNESCO, as premissas para uma candidatura a este programa e as vantagens que advirão para este território.