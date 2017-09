13-09-2017 16:05

José Augusto é o novo treinador do Sporting da Covilhã

José Augusto é o novo treinador da equipa de futebol do Sporting Clube da Covilhã. Durante várias temporadas foi treinador dos escalões de formação do Portimonense, tendo também desempenhado funções como dirigente e preparador físico do clube. Ainda ao serviço do Portimonense, José Augusto foi o treinador principal da equipa na temporada 2015/2016, tendo agora aceitado o repto de orientar a formação covilhanense na sequência da saída de Filipe Gouveia, que ontem rescindiu contrato. O técnico faz-se acompanhar de Pedro Neto, que vai desempenhar funções como treinador adjunto.