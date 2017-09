12-09-2017 22:04

Mãe suspeita da morte de menino no Sortelhão

Ao contrário do noticiado, a morte de um menino de 9 anos ocorrida esta tarde na localidade de Sortelhão (Guarda) poderá ter sido causada pela mãe, admitiu fonte da Polícia Judiciária (PJ).

As autoridades já estão a investigar as circunstâncias em que tudo aconteceu nesta anexa de Santana d'Azinha. Mas, para a PJ, a «hipótese mais provável» será a de homicídio da criança pela mãe, que «tentou suicidar-se a seguir» com medicamentos.

Os investigadores acreditam que a criança poderá ter sido asfixiada com auxílio de uma peça de roupa. A progenitora foi assistida no local e transportada posteriormente para as Urgências do Hospital da Guarda.