12-09-2017 18:36

Criança morre na Guarda por presumível intoxicação com monóxido de carbono

Uma criança morreu hoje na localidade de Sortelhão (Guarda) na sequência de uma presumível intoxicação com monóxido de carbono, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda.

Segundo a fonte, a alegada intoxicação por monóxido de carbono ocorreu no interior de uma casa de habitação da aldeia de Sortelhão, freguesia de Santana da Azinha, e vitimou «uma criança com cerca de 12 anos». O CDOS da Guarda adiantou que o alerta foi dado cerca das 16h39 e, pelas 18 horas, estavam no local as equipas de socorro (oito homens e quatro viaturas dos Bombeiros Voluntários da Guarda) e as autoridades policiais que foram chamadas para investigar a ocorrência.