12-09-2017 17:06

Sporting da Covilhã rescinde com Filipe Gouveia

Filipe Gouveia já não é treinador do Sporting da Covilhã. Segundo o site do clube «terminou a ligação» com o técnico. Os leões da serra informam ainda que «o pedido foi realizado pelo próprio treinador invocando motivos pessoais. Apesar da direção tentar dissuadir o técnico da sua ação, este mostrou-se decidido na sua decisão.»

Por enquanto ainda não se sabe quem o irá substituir.