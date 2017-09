12-09-2017 16:08

Escola Básica e Jardim de Infância de Moimenta da Serra com novas instalações

O município de Gouveia anunciou hoje que investiu 407 mil euros nas novas instalações da Escola Básica e do Jardim de Infância de Moimenta da Serra para contribuir para uma prática pedagógica «cada vez mais ativa».

A inauguração das instalações, agendada para hoje às 18 horas, marca o arranque do ano letivo 2017/2018 no concelho de Gouveia. A autarquia presidida por Luís Tadeu refere em comunicado hoje divulgado que o novo complexo escolar da aldeia de Moimenta da Serra disponibiliza quatro salas de aula para o 1.º Ciclo do Ensino Básico e duas salas para a educação pré-escolar.

A intervenção compreendeu ainda a criação de uma biblioteca escolar «com condições de tranquilidade e silêncio», uma sala de expressões, uma sala polivalente, uma sala de trabalho de professores, um gabinete de atendimento e uma sala para o pessoal não docente. Segundo a fonte, a inauguração das novas instalações da Escola Básica e do Jardim de Infância de Moimenta da Serra representa uma aposta do município «na modernização das instalações escolares e na disponibilização de novos equipamentos, contribuindo desta forma para uma prática pedagógica cada vez mais ativa e facilidade na aprendizagem». A intervenção realizada pela autarquia envolveu um investimento total de 407.922 euros, tendo sido gastos 351.107 euros na obra física e 56.814 euros na aquisição de moderno equipamento escolar, indica a nota.