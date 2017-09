11-09-2017 11:10

Desportiva de Fornos de Algodres derrotada 3-0 em Vildemoinhos

O campeão distrital da Guarda ainda não pontuou na série C do Campeonato de Portugal.

Ontem, em jogo da terceira jornada, o Fornos de Algodres perdeu 3-0 no reduto do Lusitanos de Vildemoinhos (Viseu).

Os fornenses ocupam o último lugar da geral.