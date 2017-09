10-09-2017 18:08

Sp. Covilhã perde 2-1 com o Leixões

O Sp. Covilhã averbou hoje nova derrota ao perder 2-1 no campo do Leixões.

Em jogo da sexta jornada, os serranos entraram a perder, pois aos 6' os locais abriram o marcador por Belima.

O Covilhã empatou aos 47' com um golo de Fataí (ex-Leixões), mas aos 83' Poloni estabeleceu o resultado final numa partida com 12 cartões amarelos, sete dos quais mostrados a jogadores do Sp. Covilhã.