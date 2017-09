10-09-2017 14:56

UBI tem apenas 78 vagas para a segunda fase de acesso ao ensino superior

A Universidade da Beira Interior (UBI) voltou a registar uma boa procura por parte dos candidatos ao ensino superior, já que sobraram apenas 78 vagas para a segunda fase de acesso.

Segundo os dados do Ministério do Ensino Superior divulgados esta madrugada, na primeira fase ficaram preenchidas 1.186 vagas e apenas sobraram lugares em sete cursos (Optometria e Ciências da Visão, Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, Química Industrial, Engenharia Civil, Bioengenharia, Estudos Portugueses e Espanhóis e Informática Web). Nos restantes já não há vagas – a não ser que haja desistências.

Medicina voltou a preencher todas as 140 vagas e regista a média mais elevada da UBI: 17,6 valores foi a nota do último colocado. A segunda nota mais alta registou-se em Engenharia Aeronáutica, com 16,7 valores. Tal como no resto do país, também o curso de Engenharia Civil ficou deserto e não teve qualquer candidato, sobrando as 25 vagas atribuídas.