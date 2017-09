10-09-2017 12:02

384 alunos escolheram IPG na primeira fase de acesso ao ensino superior

O Instituto Politécnico da Guarda (PG) conseguiu preencher 384 vagas na primeira fase de acesso ao ensino superior.

As colocações foram divulgadas esta madrugada, tendo sobrado 298 lugares para a segunda fase do concurso. Gestão (ESTG) e Enfermagem (ESS) foram os cursos com mais procuram ao preencherem todas as vagas disponíveis, 40 e 72, respetivamente.

Pelo contrário, Engenharia Civil, Engenharia Topográfica ficaram a zero, enquanto licenciaturas como Animação Sociocultural (4), Educação Básica (5), Design de Equipamento (4), Energia e Ambiente (3), Restauração e Catering (7) e Farmácia (8) ficaram abaixo dos dez alunos.

A média do último colocado mais alta registou-se em Gestão e foi de 12,2 valores. Já o estudante com a média mais baixa entrou em Desporto (9,5).