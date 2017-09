09-09-2017 19:23

Calafrio estreia hoje novo espetáculo no TMG

A associação cultural Calafrio, da Guarda, apresenta esta noite a sua nova produção de narração oral e de canções intitulada “Contos e trovões, rezas e galináceos”.

A estreia está agendada para as 1h30, no terraço do terceiro piso do Teatro Municipal da Guarda (TMG). Trata-se de uma criação coletiva do ator e encenador Américo Rodrigues, do músico César Prata e da atriz Solange Monteiro.

«Convocamos galinhas e outras aves de capoeira (e até um canário e uma águia). Porque não temos memória de galinha, saímos da casca e abrimos o bico para dizer adivinhas, anedotas e trava-línguas. E até rezamos para afastar trovoadas! Rezamos… com galos e galinhas, claro! Naturalmente, olhamos para trás! E, assim, chegamos ao ovo! Ou será à galinha?», escreve a produção a propósito deste espetáculo.

No dia 30 deste mês “Contos e trovões, rezas e galináceos” será apresentado na Pensão Amor (Cais do Sodré, Lisboa), no âmbito do Festival Silêncio.