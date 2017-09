09-09-2017 17:46

Fogo dominado no concelho do Fundão

O fogo que lavra desde a tarde de ontem no concelho do Fundão, após um reacendimento no Paul (Covilhã), está dominado e em fase de resolução, segundo informação disponível às 17h45 no site da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

O incêndio está a ser combatido por 269 bombeiros, apoiados por 81 viaturas e três meios aéreos, que estão na freguesia de Lavacolhos (Fundão). A EN343, entre o Barco e Telhado, continua fechada ao trânsito.