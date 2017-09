09-09-2017 16:12

Feira medieval em Celorico da Beira

O município de Celorico da Beira comemora os 800 anos do foral da vila com uma feira medieval no fim-de-semana.

Estão agendados cortejos, espetáculos de fogo, torneios de armas, música e dança da época, um mercado medieval, encenações da "lenda da truta" no castelo e da entrega do primeiro foral de Celorico da Beira, mas também comeres e beberes tradicionais.