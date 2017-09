09-09-2017 12:47

Troféu Atlantic Enduro de BTT este fim-de-semana no Cadafaz

O Cadafaz (Celorico da Beira) acolhe este fim-de-semana a segunda etapa do Troféu Atlantic Enduro BTT.

Os treinos livres têm lugar hoje e a competição vai desenrolar-se amanhã de manhã consistindo em cinco Percursos Especiais Cronometrados (PEC’s) e outras tantas ligações. O vencedor será o corredor que obtiver o menor tempo no somatório das cinco PEC’s.

O percurso terá um total de 32,5 quilómetros, subdivididos em 11,5 quilómetros de PEC’s com um desnível negativo de 1.530 metros e 21 quilómetros de ligações, com um total de acumulado de subida de 1.505 metros.

A prova é organizada pela Associação de Solidariedade do Cadafaz, em parceria com a ADRCC, InNature e Associação Regional de Ciclismo de Viseu.