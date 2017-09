09-09-2017 11:45

Incêndio por dominar nos concelhos da Covilhã e Fundão

Continua por dominar o fogo que lavra desde ontem nos concelhos da Covilhã e Fundão em consequência de um reacendimento no Paul.

Às 11h30 as chamas estavam a ser combatidas por 343 operacionais, apoiados por 100 veículos e cinco meios aéreos. O incêndio tem uma frente ativa na área das freguesias do Ourondo, Barco, Silvares, Telhado e Lavacolhos.

O trânsito permanece interditado na EN343, entre as localidades de Barco e Telhado, no concelho do Fundão.