09-09-2017 01:02

Fogo lavra de novo na Covilhã e Fundão

As chamas estão de volta à Cova da Beira e, depois de rondarem localidades como Paul, Barco Ourondo, aproximam-se esta noite da freguesia do Telhado e Silvares (Fundão).

Às 0h50 estavam no terreno 337 homens e 103 veículos a combaterem uma frente ativa em zona de mato e povoamento florestal.

O incêndio resulta de um reacendimento ocorrido esta tarde no lugar do Fundo da Várzea (Paul). Uma pequena anexa do Telhado já terá sido evacuada pelas autoridades, enquanto a EN343, entre o Barco e o Telhado, está cortada ao trânsito.