08-09-2017 18:05

Banco de Voluntariado da Covilhã em vigor

O Banco Local de Voluntariado da Covilhã já funciona, tendo o seu regulamento entrado em vigor em agosto.

A criação deste serviço resultou do protocolo que o município assinou com o Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado para apoiar ações sociais, educativas, de saúde e proteção ambiental, entre outras intervenções. A sua missão é facilitar o encontro entre a oferta e a procura de voluntários e entidades. Segundo a autarquia, pode ser voluntário qualquer indivíduo que se comprometa «a ajudar de forma livre e desinteressada as atividades das organizações promotoras», devendo para tal inscrever-se previamente. As fichas de inscrição para voluntários e entidades, bem como as normas de funcionamento e restante informação relativa ao Banco podem ser encontradas no site do município (www.cm-covilha.pt).