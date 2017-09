08-09-2017 15:51

Pousade encena “A Ceia dos Cardeais” esta noite

O Grupo Cultural e Desportivo Pousadense está de volta aos palcos com a peça “A Ceia dos Cardeais”, que é apresentada hoje (21 horas) no anfiteatro daquela localidade do concelho da Guarda.

Em terra de teatro popular são os habitantes da aldeia, com idades entre os 14 e 75 anos, que vão interpretar as oito personagens desta criação encenada por Joaquim João Marques. Tudo se passa numa sala do Vaticano, onde os cardeais Rufo, Gonzaga e Montmorency estão à mesa a recordar momentos passados das suas vidas e também os seus amores. A entrada é livre.