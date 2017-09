08-09-2017 11:54

Governo nomeia José Monteiro para a administração da ULS Guarda

O Governo nomeou, ontem, José Monteiro para vogal executivo do conselho de administração da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda.

O nome do ainda presidente da Câmara de Celorico da Beira tinha sido proposto pela Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela. Com esta nomeação, aprovada ontem em Conselho de Ministros, fica completo o conselho de administração presidido pela médica Isabel Coelho.