08-09-2017 11:06

Comissão Nacional de Eleições considera que Vítor Pereira fez propaganda

A Comissão Nacional de Eleições deu razão a uma queixa da candidatura “De novo Covilhã” e considerou que o atual presidente da Câmara e candidato do PS, Vítor Pereira, não respeitou os deveres de neutralidade e imparcialidade na última edição da Feira de S. Tiago.

Em causa está a instalação de um stand da autarquia «com cartazes e placares nos quais são apresentadas iniciativas com referência em obra ou projecto com candidatura aprovada - configuram promessas para o futuro e podem ser entendidas como uma intervenção da autarquia, no sentido de promover uma candidatura em detrimento de outras, não garantindo, assim, o cumprimento dos deveres de neutralidade e imparcialidade a que todas as entidades públicas estão obrigadas», adianta a CNE.

Anteriormente, o movimento “De Novo Covilhã” tinha feito outra participação onde acusava a candidatura do PS de utilizar a luz elétrica do edifício dos Paços do Concelho na apresentação pública da recandidatura de Vítor Pereira. Neste caso a CNE optou por arquivar a participação feita pelo movimento liderado por Carlos Pinto, pois, segundo Vítor Pereira, «foi dado como provado que a eletricidade utilizada foi contratada diretamente à EDP pela candidatura e que não houve, por isso, qualquer utilização de luz do edifício camarário».

A troca de acusações entre os dois candidatos continua. Aquando do arquivamento da primeira participação, Vítor Pereira falava em «mais uma derrota da política da maledicência, da calúnia e do “bota-abaixo”, à qual o líder do movimento “De Novo Covilhã” nos tem habituado». Agora Carlos Pinto vem dizer que «o candidato Vítor Pereira deixou de ter limites ao uso e abuso de meios do Município, para enganar os eleitores através da mentira vendida e paga pelos impostos de todos nós.