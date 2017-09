08-09-2017 10:49

Advogado Lourenço Saraiva lidera candidatura independente em Almeida

O advogado Lourenço Saraiva, de 41 anos, lidera a candidatura independente à Câmara Municipal de Almeida, designada "Os Independentes".

António José Lourenço Correia Saraiva, licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra e mestre em Direito pela Universidade Católica de Lisboa, é advogado e agricultor. O candidato, que nunca militou em partidos, já exerceu as funções de deputado na Assembleia Municipal de Almeida, no mandato de 2009 - 2013, eleito pela lista do PS.

Lourenço Saraiva disse hoje à agência Lusa que decidiu liderar esta candidatura porque os 24 anos de administração do município pelo PSD, «orientada para a manutenção do poder, arrastaram o concelho para a grave situação em que se encontra». Segundo o candidato, a economia «encolheu», nas freguesias faltam habitantes, a agricultura não tem escoamento de produções adequado, a indústria é residual e a agroindústria inexistente. «Não somos contra ninguém, tampouco nos move a crítica destrutiva, quem até hoje esteve no poder, fez o que pôde e soube, mas os factos estão aí, e são, o que são. Os cidadãos têm o dever de lutar pelos ideais em que acreditam, construindo candidaturas alternativas, sérias e credíveis, que enriqueçam as opções de escolha dos eleitores», justifica.