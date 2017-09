08-09-2017 09:30

Fernando Paulouro Neves recebe Prémio Eduardo Lourenço

A sessão de entrega do Prémio Eduardo Lourenço a Fernando Paulouro Neves decorrerá hoje (17 horas), na Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço (BMEL), na Guarda.

Instituído pelo Centro de Estudos Ibéricos (CEI), o galardão distingue anualmente personalidades ou instituições com intervenção relevante no âmbito da cultura e cooperação ibéricas. O prémio, no montante de 7.500 euros, foi atribuído por um júri constituído pelos membros da direção do CEI (reitores das Universidade de Coimbra e Salamanca e presidente da Câmara da Guarda) e por mais oito personalidades, tendo sido este ano presidido pelo reitor da Universidade de Coimbra, João Gabriel Silva. O júri reconheceu a projeção cultural e ibérica do jornalista, escritor e cronista Fernando Paulouro Neves, bem como a sua «notória vocação cultural e cívica», desenvolvida ao longo dos últimos 50 anos no “Jornal do Fundão”, onde foi jornalista, chefe de redação e diretor.

O Prémio Eduardo Lourenço já foi atribuído à professora catedrática de Cultura Greco-Latina Maria Helena da Rocha Pereira (2004), ao jornalista Agustín Remesal (2006), à pianista Maria João Pires (2007), ao poeta Ángel Campos Pámpano (2008), ao professor catedrático de Direito Penal Jorge Figueiredo Dias (2009), aos escritores César António Molina (2010) e Mia Couto (2011), ao teólogo José María Martín Patino (2012) e ao professor e investigador Jerónimo Pizarro (2013). Antonio Sáez Delgado (2014), Agustina Bessa- Luís (2015) e Luis Sepúlveda (2016) foram outros dos galardoados.