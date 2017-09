07-09-2017 18:05

Guarda recebe este mês o 4º Congresso Médico da Beira Interior

O 4º Congresso Médico da Beira Interior foi apresentado esta segunda-feira. O evento, organizado e promovido pela Direção do Internato Médico da ULS da Guarda, Centro Hospitalar Cova da Beira, ACeS Cova da Beira e ULS de Castelo Branco, realiza-se nos dias 22 e 23 deste mês, no Teatro Municipal da Guarda. O objetivo deste congresso passa essencialmente por promover a atividade dos médicos e de outros profissionais de saúde, o seu envolvimento e a sua formação em diferentes áreas hospitalares.

Neste momento já há mais de duas centenas e meia de inscritos. A organização receberá, no entanto, inscrições até ao limite da capacidade do Auditório do Teatro Municipal da Guarda.

Serão abordados temas com relevo atual, distribuídos pelas diferentes especialidades, médicas e cirúrgicas, criando terreno para aceso debate e controvérsia, na procura do saber.

Este congresso proporcionará igualmente a oportunidade de frequentar vários cursos de interesse científico e clínico pré e pós Congresso que decorrerão nos dias 20, 21, 23 e 24 de setembro, no Hospital Sousa Martins e na Escola Superior de Saúde da Guarda.