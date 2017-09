07-09-2017 17:09

Lino Quirino lidera candidatura da coligação "Juntos por Pinhel"

O líder da comissão política concelhia do CDS-PP de Pinhel, Lino Quirino, é o candidato da coligação CDS-PP/NC [Nós Cidadãos]/PPM à presidência da Câmara local. Lino Quirino, de 56 anos, empresário, lidera a candidatura da coligação "Juntos por Pinhel".

O cabeça-de-lista já foi candidato à Junta de Freguesia de Pereiro, naquele concelho, nas eleições autárquicas de 2009. Segundo o líder distrital do partido, Henrique Monteiro, com a candidatura de Lino Quirino o CDS pretende «marcar presença» no concelho de Pinhel e «tentar obter o melhor resultado possível» nas eleições autárquicas.