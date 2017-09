07-09-2017 16:14

Concelho da Guarda abrangido pelo Fundo de Emergência Municipal

O Governo aprovou hoje uma resolução que alarga a mais 20 concelhos, para além dos sete da zona de Pedrógão Grande, o recurso ao Fundo de Emergência Municipal, em virtude dos incêndios florestais ocorridos este ano.Guarda, Covilhã, Castelo Branco, Fundão, Abrantes, Alijó, Coimbra, Gavião, Freixo de Espada à Cinta, Ferreira do Zêzere, Mação, Mangualde, Nisa, Oleiros, Proença-a-Nova, Resende, Sardoal, Torre de Moncorvo, Vila de Rei e Vila Velha de Ródão estão agora também abrangidos.

Eduardo Cabrita sublinhou que Portugal apresentou uma alteração na sua candidatura em Bruxelas ao Fundo Europeu de Solidariedade, «alargando toda a região Centro à candidatura», mas não adiantou detalhes sobre o prejuízo estimado pelo Governo português como consequência dos fogos, remetendo mais explicações para o ministério do Planeamento e Infraestruturas, tutelado por Pedro Marques.

O Executivo vai também apoiar agricultores afetados pelos fogos, indicou o ministro da Agricultura, Capoulas Santos, que garantiu a abertura de concursos para municípios ou freguesias com o intuito de repor o «potencial agrícola» que tenha sido destruído, casos de culturas permanentes ou equipamentos como estábulos.