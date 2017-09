07-09-2017 15:02

Mercado Kosher em Belmonte este domingo

O Largo do Castelo, em Belmonte, será palco de mais uma edição do Mercado Kosher. O evento decorrerá este domingo e tem início marcado para as 10 horas. Segue-se uma palestra protagonizada por Arieh Hatchuel, no auditório do Museu Judaico de Belmonte, subordinada ao tema “Kosher: aspectos históricos e da saúde”. Estão previstas visitas encenadas pela cultura judaica, com o ponto de partida no Museu Judaico de Belmonte e participação limite de 30 pessoas. À tarde, a partir das 15 horas decorrerá a inauguração oficial do VII Mercado Kosher. O evento culmina com um concerto, pelas 21 horas, no Auditório Municipal de Belmonte. TEFUTZAH, num programa dedicado à cultura judaica, é interpretado pela soprano Bárbara Barradas, a mezo-soprano Cátia Moreso, o tenor Mário João Alves e a pianista Joana Resende.