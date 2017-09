07-09-2017 10:27

Coligação CDS-PP/MPT candidata Alfredo Nobre no Sabugal

O líder da comissão política concelhia do CDS-PP do Sabugal, Alfredo Nobre, é o candidato da coligação à presidência da Câmara local. Alfredo João Fernandes Nobre, de 48 anos, que desempenha as funções de fiscal na Câmara Municipal do Sabugal, lidera a candidatura da coligação "Juntos pelo Sabugal". O candidato disse que decidiu candidatar-se porque tem sentido, ao longo dos 18 anos que trabalha no concelho, «um acumular de problemas que não têm sido resolvidos».

«Conheço bem, quer as potencialidades do Sabugal, quer as carências que a população sente, resultado do contínuo contacto com os munícipes. É, por isso, que não ficaria satisfeito comigo próprio se não tomasse uma atitude ativa, no sentido de contribuir politicamente para ajudar os meus conterrâneos», acrescentou. Alfredo Nobre sublinha que «infelizmente» são muitos os problemas que afetam o concelho do Sabugal, sendo que a sua aposta «vai no sentido de valorizar, por todos os meios, quem vive no concelho». Reconhece ainda que o município «necessita de novas políticas» e mostra-se confiante num «grande resultado» da sua candidatura, que se traduzirá na eleição de um vereador para a Câmara Municipal. A candidatura de Alfredo Nobre surgiu após o candidato independente Alberto Martins Luís, que era apoiado pelo CDS-PP, ter desistido da candidatura por razões pessoais e familiares.