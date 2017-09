06-09-2017 18:01

UBI continua na lista das melhores do mundo

A Universidade da Beira Interior (UBI) continua na lista das melhores instituições de Ensino Superior do mundo, de acordo com a mais recente avaliação do Times Higher Education (THE). No World University Rankings (WUR) relativo a 2018, divulgado esta terça-feira, a UBI surge no intervalo 601-800, mantendo o patamar de 2017. A elaboração da lista do THE avalia 13 indicadores distribuídos pelas cinco grandes missões das universidades: ensino, investigação, número de citações, transferência de conhecimento e projeção internacional. Na avaliação deste ano, a UBI consegue melhorar as notas em quatro destas cinco áreas: ensino, investigação, número de citações e projeção internacional. Esta é a segunda vez que a UBI surge no prestigiado WUR, que inclui perto de 1.000 instituições de Ensino Superior sediadas em mais de 70 países.