06-09-2017 17:45

CDU candidata Manuel André à Câmara da Mêda

O professor aposentado Manuel André é o candidato da CDU - Coligação Democrática Unitária (PCP-PEV) à presidência da Câmara da Mêda. Manuel Pinto André, natural de Poço do Canto, no concelho de Mêda, com 66 anos, candidata-se pela primeira vez à liderança daquele município. O candidato reside em Odivelas, mas desloca-se frequentemente à aldeia de onde é natural, e em 2005 foi cabeça de lista pela CDU à Assembleia Municipal de Mêda. Disse hoje à agência Lusa que aceitou o desafio da CDU por considerar que o município «precisa de uma mudança de orientação» política. «O concelho tem sido governado sucessivamente por PSD, CDS e PS, e o que se verifica é que tem estado num caminho de perda de capacidade em relação a todas as atividades que ai se desenvolvem», justificou.