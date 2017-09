06-09-2017 16:56

Jovem de 17 anos suspeito de atear fogos em Alpedrinha

A Polícia Judiciária deteve um jovem de 17 anos que é suspeito da autoria de três crimes de incêndio florestal em Alpedrinha (Fundão).

De acordo com o Departamento de Investigação Criminal da Guarda, a detenção ocorreu em cumprimento de mandado judicial, emitido na sequência de diligências de investigação levadas a cabo com a colaboração, inicial, da GNR de Alpedrinha.

«Os factos ocorreram entre as 23h30 do passado dia 4 do corrente mês e as 1h40 de ontem, naquela localidade, recaindo sobre o detido fortes suspeitas de ter ateado três incêndios, em áreas de pasto e de mato, próximas entre si e contíguas com zona habitacional, por meio de chama direta, com recurso a um isqueiro, que, entretanto, lhe foi apreendido», adianta a PJ.

Os incêndios colocaram em perigo diversas habitações e os seus residentes e consumiram «pequenas áreas de terreno com pasto, mato e árvores». A Judiciária refere que os fogos só não assumiram consequências mais graves devido «ao célere e eficaz combate levado a cabo por populares e bombeiros locais».

O detido, estudante do ensino profissional, vai hoje ser presente a tribunal. No corrente ano a PJ já identificou e deteve 88 pessoas pela autoria do crime de incêndio florestal.