06-09-2017 15:52

Vales do Rio vai ter lar para a terceira idade

O Centro Social de Vales do Rio vai ser adaptado para que possa ser transformado num lar da terceira idade. O protocolo entre a Câmara da Covilhã e o Centro Social foi assinado no passado domingo.

O futuro lar ocupará uma área de edificação de 160 metros quadrados, com capacidade para acolher 13 utentes em permanência, num investimento que ronda os 200 mil euros. O acordo prevê a colocação de um elevador e uma lavandaria.

Segundo o Presidente da autarquia, Vítor Pereira, «esta é uma obra há muito aguardada pela população, uma vez que reforça o apoio aos mais idosos, respondendo assim a uma necessidade cada vez mais premente da freguesia».